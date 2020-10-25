Очередной участник "Танці з зірками" заболел коронавирусом: его заменил легенда проекта

Хореограф Дмитрий Жук – партнер певицы Юлии Саниной на проекте "Танці з зірками" – заболел коронавирусом.

Так, артист не смог выйти на паркет из-за высокой температуры и плохого самочувствия, из-за чего Санина выступала с легендой шоу – Дмитрием Дикусаром. Об этом сообщили в прямом эфире "Танців з зірками" на канале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности девятого выпуска "Танці з зірками" от 25 октября в материале OBOZREVATEL.

Также вместе с ними танцевал победитель прошлого сезона Женя Кот, так как эфир был посвящен возвращению "выпускников проекта". Трио продемонстрировало страстное танго и завоевало высокие оценки судей (39 баллов из 40) и поддержку зрителей.

По результатам голосования Юлия Санина и Дима Жук стали первой парой, которая прошла в следующий эфир. Однако неизвестно, сможет ли Дмитрий выступить в следующем выпуске, 1 ноября.

Отметим, коронавирусом ранее переболели несколько участников проекта "Танці з зірками", среди них – Ольга Фреймут с партнером Ильей Падзиной, Дарья Петрожицкая, а также Олег Винник и Алена Шоптенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники шоу "Танці з зірками" Позитив и Юлия Сахневич заболели коронавирусом. В восьмом эфире пара покинула проект.