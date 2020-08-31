Очередной суд по ДТП Ефремова: актеру вынесут приговор. Все подробности

В понедельник, 31 августа, в Пресненском суде состоится очередное заседание по делу Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Адвокат артиста Эльман Пашаев пообещал представить на заседании нового ключевого свидетеля, показания которого способны будут оправдать его подзащитного. OBOZREVATEL следит за событиями седьмого слушания (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказывали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, был именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский публиковал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии. До этого Михаил отказывался признавать свою вину и заявлял, что ничего не помнит.

Также в суде было озвучено причину смерти водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова – потерпевший скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. 19 августа планировали допросить актера о том, что случилось в день аварии. Однако он попросил перенести слушание, ведь после семи часов в суде боялся, что ему может стать плохо.

20 августа Пашаев предоставил в суде секретного свидетеля, который утверждал, что из автомобиля Ефремова после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны".

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