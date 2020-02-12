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12 февраля • обновлено в 09:45
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Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео

2.4т
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Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за нового видео, на котором показала, как танцует для TikTok.

Роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram @kamenskux

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"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику

В кадре Каменских позирует в черных облегающих лосинах и коротком белом топе. При этом, Настя показывает необычные движения.

Примечательно, что новое видео вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников артистки. Некоторым фанатам понравился ролик. Однако большинство подписчиков в пух и прах раскритиковали танец Каменских.

"Взрослая женщина, а занимается непонятно чем", "Кроме смеха ничего не вызывает", "Очередной трендо-бред!", "Заняться людям нечем", "Книжку лучше почитай", писали в комментариях подписчики.

Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео
Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

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Автор
Анна Михно
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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