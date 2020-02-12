Каменских разгромили из-за необычного танца. Видео

Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за нового видео, на котором показала, как танцует для TikTok.

Роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

В кадре Каменских позирует в черных облегающих лосинах и коротком белом топе. При этом, Настя показывает необычные движения.

Примечательно, что новое видео вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников артистки. Некоторым фанатам понравился ролик. Однако большинство подписчиков в пух и прах раскритиковали танец Каменских.

"Взрослая женщина, а занимается непонятно чем", "Кроме смеха ничего не вызывает", "Очередной трендо-бред!", "Заняться людям нечем", "Книжку лучше почитай", – писали в комментариях подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.