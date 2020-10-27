Очередная актриса объявила себя любовницей Тарзана

Российская актриса и тренер по технике речи Ксения Чернова заявила, что встречалась с мужем Наташи Королевой Сергеем Глушко (Тарзаном) полтора года. Она также утверждает, что у нее были интимные отношения со стриптизером.

Такое заявление 42-летняя женщина сделала в эфире программы "На самом деле". По словам Черновой, несмотря на то, что она так же как и Анастасия Шульженко была любовницей Тарзана – не собирается заявлять на него права (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Зачем мне доказательства? Я не собираюсь никому ничего доказывать и пиариться на этой истории! Я здесь, чтобы эта девушка перестала разрушать семью Сергея и Натальи", – отметила Ксения.

По словам Черновой, с Тарзаном она познакомилась за кулисами спектакля "Казанова", в котором тот исполнял главную роль. Ксения предложила Сергею свои услуги, как тренера по технике речи, но затем их деловые отношения переросли в любовные.

"Интим был раз пять-семь в течение полутора лет. Мы не встречались, не созванивались. Это был такой технический момент – получилось и получилось", – призналась артистка.

Ксения также показала переписку с мужем Королевой, в которой он называл ее "котиком", а также шутил на тему постельных утех.

"У меня с собой костюмчик с крыльями для моей госпожи", – якобы писал 50-летний Глушко.

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