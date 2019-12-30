"Очень жду!" Повалий рассказала о грандиозных планах на 2020 год

Украинская певица Таисия Повалий рассказала о масштабных планах на первые месяцы 2020 года.

Об этом она написала у себя в Instagram. "Уже завтра начнется новое десятилетие, а значит — нужно оставить позади все и смело начать новый счастливый этап. В новом 2020 году хочется нового творчества, совершенно не похожего на все, что было до", — пообещала Повалий.

По ее словам, уже в начале года, в сети появится новый альбом "Эйфория", также она рассказала и о других планах.

"14 января презентуем для вас новую видео работу на песню "Витри сльози" , мой новогодний сюрприз для вас; 7 февраля релиз трека "Алло" и этим треком мы открываем предзаказ альбома, именно он откроет для вас мою новую музыку; 14 февраля мы презентуем видео работу под названием "Дай мені любов" - это особенное звучание, современная картинка и музыка моего настроения и планов на 2020 год; 24 февраля весь альбом "Эйфория" будет открыт и доступен для скачивания!!!", — рассказала Повалий.

"Большая благодарность авторам и аранжировщикам, композиторам и поэтам! Компании Iksiy-Music, Андрею Игнатченко, Сергею Ермолаеву (Ранову), Сергею Бакуменко и Алексею Малахову!

Вы будто прочувствовали мое настроение. Отдельная благодарность Luck Out Club за сотрудничество и дружбу! Вот так я сегодня приоткрываю занавес, чтобы войти в новое десятилетие без секретов! Очень жду!", — добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь юбилея Повалий телеканал "Интер" выпустил документальный фильм о ней.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!