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30 сентября • обновлено в 19:06
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"Очень трогательно!" Лобода показала, как кормит дочь грудью

4.2т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала милое архивное фото с младшей дочерью.

Так, на нем она кормила новорожденную Тильду грудью. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Какое же это было чудо, а ведь нам уже 1,4 года", — написала Лобода.

Светлана Лобода с дочерьми

Светлана Лобода с дочерьми

Фото из Instagram

Светлана Лобода кормит новорожденную Тильду

Светлана Лобода кормит новорожденную Тильду

Фото из Instagram

Новости
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Пользователям сети снимок очень понравился. Они отметили, что он очень трогательный, а малышка — чудо.

"Очень трогательно!" Лобода показала, как кормит дочь грудью
"Очень трогательно!" Лобода показала, как кормит дочь грудью
"Очень трогательно!" Лобода показала, как кормит дочь грудью
"Очень трогательно!" Лобода показала, как кормит дочь грудью
"Очень трогательно!" Лобода показала, как кормит дочь грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года украинская певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".

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Персона
Светлана Лобода
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