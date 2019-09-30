"Очень трогательно!" Лобода показала, как кормит дочь грудью

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала милое архивное фото с младшей дочерью.

Так, на нем она кормила новорожденную Тильду грудью. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Какое же это было чудо, а ведь нам уже 1,4 года", — написала Лобода.

Светлана Лобода с дочерьми Фото из Instagram

Светлана Лобода кормит новорожденную Тильду Фото из Instagram

Пользователям сети снимок очень понравился. Они отметили, что он очень трогательный, а малышка — чудо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года украинская певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".

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