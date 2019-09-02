"Очень страшно!" Звезда "Танців з зірками" взбудоражила сеть видео

Звезда шоу "Танці з зірками" артистка Ксения Мишина поделилась видео нового сезона сериала "Крепостная".
Актриса играет в ленте одну из главных ролей. Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Страшно?", - подписала видео актриса.
"Да, очень страшно! Я так понимаю, что платочков нужно в два раза больше запасать, чем к первому сезону?", "Вы такая добрая по жизни, а роль просто жесть", "Страшно и одновременно очень интересно", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 1 сентября на телеканале "1+1" прошел второй выпуск популярного танцевального шоу "Танці з зірками".
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