"Очень страшная ситуация": звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Екатерина Дубакина, которая исполнила роль Маши Шаталиной в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние Анастасии Заворотнюк.
Так, в интервью КП Екатерина призналась, что следит за ситуацией вокруг Анастасии Заворотнюк.
Екатерина Дубакина
kakprosto.ru
Однако, по словам актрисы, ей бы не хотелось обсуждать болезнь коллеги:
"Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть, как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким".
Анастасия Заворотнюк и Екатерина Дубакина
кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Анастасия Заворотнюк
КП
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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