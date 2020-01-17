"Очень страшная ситуация": звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о состоянии Заворотнюк

Российская актриса Екатерина Дубакина, которая исполнила роль Маши Шаталиной в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние Анастасии Заворотнюк.

Так, в интервью КП Екатерина призналась, что следит за ситуацией вокруг Анастасии Заворотнюк.

Екатерина Дубакина kakprosto.ru

Однако, по словам актрисы, ей бы не хотелось обсуждать болезнь коллеги:

"Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть, как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким".

Анастасия Заворотнюк и Екатерина Дубакина кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Анастасия Заворотнюк КП

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