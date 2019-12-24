"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Палала" из альбома NIRVANA, который коллектив презентует в скором времени.

Режиссером ролика стал Алан Бадоев, который снимал клипы для многих украинских звезд. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы.

Скриншот из видео

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"KAZKA представляет: наш первый видеоклип на песню с альбома NIRVANA. Наша первая, и надеемся, не последняя, ​​работа с Аланом Бадоевым. Алан, ты – любовь. И наш самый откровенный клип. Видео – о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любови, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление – и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств", – описывают работу участники коллектива.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Все просто бомба", "Прекрасная работа", "Потрясно", "Это шикарно. Очень понравилось. Никакой порнографии, эстетика эмоций на высшем уровне", "Эмоционально и очень смело", "Отличный клип, вокал,музыка, ритм, эстетика – все очень гармонично", – пишут в сети.

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