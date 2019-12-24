"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Палала" из альбома NIRVANA, который коллектив презентует в скором времени.
Режиссером ролика стал Алан Бадоев, который снимал клипы для многих украинских звезд. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы.
Скриншот из видео
"KAZKA представляет: наш первый видеоклип на песню с альбома NIRVANA. Наша первая, и надеемся, не последняя, работа с Аланом Бадоевым. Алан, ты – любовь. И наш самый откровенный клип. Видео – о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любови, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление – и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств", – описывают работу участники коллектива.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео
KAZKA представляє: наш перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA. Наша перша, і сподіваємось, не остання, робота з @alanbadoev (Алане, ти — любов). І наш найвідвертіший кліп 🙌🏻 Відео ПАЛАЛА — про пристрасть, якій неможливо пручатись, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки відшукати шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрям — і більше ти не зможеш соромитись власних почуттів. Тільки палати ❤️ #kazkovanirvana #palala #badoev2019
"Все просто бомба", "Прекрасная работа", "Потрясно", "Это шикарно. Очень понравилось. Никакой порнографии, эстетика эмоций на высшем уровне", "Эмоционально и очень смело", "Отличный клип, вокал,музыка, ритм, эстетика – все очень гармонично", – пишут в сети.
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