Главная Новости
24 декабря • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

1.5т
Читать материал на украинском

Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Палала" из альбома NIRVANA, который коллектив презентует в скором времени.

Режиссером ролика стал Алан Бадоев, который снимал клипы для многих украинских звезд. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы.

"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

Скриншот из видео

Новости
Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео

"KAZKA представляет: наш первый видеоклип на песню с альбома NIRVANA. Наша первая, и надеемся, не последняя, ​​работа с Аланом Бадоевым. Алан, ты – любовь. И наш самый откровенный клип. Видео – о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любови, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление – и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств", – описывают работу участники коллектива.

"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

Скриншот из видео

"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

Скриншот из видео

"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

Скриншот из видео

KAZKA представляє: наш перший відеокліп на пісню з альбому NIRVANA. Наша перша, і сподіваємось, не остання, робота з @alanbadoev (Алане, ти — любов). І наш найвідвертіший кліп 🙌🏻 Відео ПАЛАЛА — про пристрасть, якій неможливо пручатись, кохання, яке не залишає шансів, красу, яка живе в кожному з нас. Варто тільки відшукати шлях до себе! Червона нитка тобі вкаже напрям — і більше ти не зможеш соромитись власних почуттів. Тільки палати ❤️ #kazkovanirvana #palala #badoev2019

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

"Все просто бомба", "Прекрасная работа", "Потрясно", "Это шикарно. Очень понравилось. Никакой порнографии, эстетика эмоций на высшем уровне", "Эмоционально и очень смело", "Отличный клип, вокал,музыка, ритм, эстетика – все очень гармонично", – пишут в сети.

"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть
"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть
"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть
"Очень смело!" Новый откровенный клип группы KAZKA взбудоражил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Александра Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ужас, какая толстая
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги