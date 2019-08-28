"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, соответсвующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

"Каникулы закончились. Думаете, я хочу работать?", — написала Нетребко.

Анна Нетребко Фото из Instagram

Анна Нетребко сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации оперной дивы. Они засыпали ее комплиментами.

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