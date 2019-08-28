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"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото

2.8т Читать материал на украинском

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, соответсвующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

"Каникулы закончились. Думаете, я хочу работать?", — написала Нетребко.

"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото

Анна Нетребко

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото

Анна Нетребко сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации оперной дивы. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото
"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото
"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото
"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото
"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото
"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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Персона
Анна Нетребко
Место
Россия
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