"Очень сексуально!" Российская оперная дива взбудоражила сеть пикантным фото

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, соответсвующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.
"Каникулы закончились. Думаете, я хочу работать?", — написала Нетребко.
Анна Нетребко
Фото из Instagram
Анна Нетребко сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации оперной дивы. Они засыпали ее комплиментами.
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