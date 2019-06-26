"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова восхитила поклонников откровенным фото. Так, она позировала обнаженной сидя на краю круглой ванны.

Пользователи сети отметили, что артистка прекрасно выглядит. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

"Отличный вид сзади для ваших лет. Очень сексуально", "Очень красивая женщина", "Богиня", "Тело - упер, загар - класс!", "Вы, как всегда, очаровательная и сексуальная", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Чехова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье, продемонстрировав свою пышную фигуру.

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