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"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой

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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова восхитила поклонников откровенным фото. Так, она позировала обнаженной сидя на краю круглой ванны.

Пользователи сети отметили, что артистка прекрасно выглядит. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой

instagram.com/achekhova

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"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой

instagram.com/achekhova

"Отличный вид сзади для ваших лет. Очень сексуально", "Очень красивая женщина", "Богиня", "Тело - упер, загар - класс!", "Вы, как всегда, очаровательная и сексуальная", - пишут в сети.

"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой
"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой
"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой
"Очень сексуально": обнаженная Чехова восхитила сеть фигурой

Как ранее писал OBOZREVATEL, Чехова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном белье, продемонстрировав свою пышную фигуру.

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Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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