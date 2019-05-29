"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая 23 мая вышла замуж за шоумена Алексея Потапенко (Потапа) поделилась очередным пикантным снимком с медового месяца.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном белом купальнике, продемонстрировав "пятую точку".
Отметим, что Настя и Потап проводят медовый месяц в Турции. Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.
Настя Каменских
Фото из Instagram
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Поклонники пришли в восторг от нового снимка Каменских. Они засыпали ее комплиментами.
"Самая лучшая женщина в мире", "Попа лучше, чем у Ким", "Великолепно", "Повезло старичку", "Очень сексуально", "Идеальная фигура", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Настя Каменских сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Настя Каменских в соблазнительном концертном костюме
Фото из Instagram
Настя Каменских в купальнике
Фото из Instagram
Чувственная Настя Каменских
Фото из Instagram
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Настя Каменских
Фото из Instagram
Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Настя Каменских голая в кровати
Фото из Instagram
Настя Каменских засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!