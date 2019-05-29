"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая 23 мая вышла замуж за шоумена Алексея Потапенко (Потапа) поделилась очередным пикантным снимком с медового месяца.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном белом купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

Отметим, что Настя и Потап проводят медовый месяц в Турции. Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Новости Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

Поклонники пришли в восторг от нового снимка Каменских. Они засыпали ее комплиментами.

"Самая лучшая женщина в мире", "Попа лучше, чем у Ким", "Великолепно", "Повезло старичку", "Очень сексуально", "Идеальная фигура", — прокомментировали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Настя Каменских сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Настя Каменских в соблазнительном концертном костюме Фото из Instagram

Настя Каменских в купальнике Фото из Instagram

Чувственная Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Настя Каменских голая в кровати Фото из Instagram

Настя Каменских засветила пышную грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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