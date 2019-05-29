ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

514Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая 23 мая вышла замуж за шоумена Алексея Потапенко (Потапа) поделилась очередным пикантным снимком с медового месяца.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном белом купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

Отметим, что Настя и Потап проводят медовый месяц в Турции. Подробнее о том, во сколько обошелся их звездный отпуск, читайте здесь.

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Новости
Каменских поделилась эротическими фото с Потапом

Поклонники пришли в восторг от нового снимка Каменских. Они засыпали ее комплиментами.

"Самая лучшая женщина в мире", "Попа лучше, чем у Ким", "Великолепно", "Повезло старичку", "Очень сексуально", "Идеальная фигура", — прокомментировали люди.

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото
"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото
"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото
"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото
"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото
"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото
"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото
"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Насти Каменских, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских в соблазнительном концертном костюме

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских в купальнике

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Чувственная Настя Каменских

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских голая в кровати

Фото из Instagram

"Очень сексуально!" Каменских восхитила сеть соблазнительным фото

Настя Каменских засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Настя Каменских (NK)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения