''Очень сексуальная'': участница ''Танців з зiрками'' показала эротическое фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, показала поклонникам новое яркое фото.

Артистка опубликовала горячий снимок в своем Instagram-аккаунте. На нем она позирует лежа на кровати.

Днепр Час

Пользователи сети восхитились новым фото артистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Кумейко (Dj Nana) участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Ранее девушка уже хвасталась откровенными снимками в пикантном прозрачном наряде, чем также вызвала восторг у публики.