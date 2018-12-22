МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Очень сексуальная'': участница ''Танців з зiрками'' показала эротическое фото

598Читать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, показала поклонникам новое яркое фото.

Артистка опубликовала горячий снимок в своем Instagram-аккаунте. На нем она позирует лежа на кровати.

''Очень сексуальная'': участница ''Танців з зiрками'' показала эротическое фото

Днепр Час

Новости
Плохой сын плохого отца: стало известно о жуткой трагедии в семье известного в России певца

Пользователи сети восхитились новым фото артистки.

''Очень сексуальная'': участница ''Танців з зiрками'' показала эротическое фото
''Очень сексуальная'': участница ''Танців з зiрками'' показала эротическое фото
''Очень сексуальная'': участница ''Танців з зiрками'' показала эротическое фото
''Очень сексуальная'': участница ''Танців з зiрками'' показала эротическое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Кумейко (Dj Nana) участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Ранее девушка уже хвасталась откровенными снимками в пикантном прозрачном наряде, чем также вызвала восторг у публики.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги