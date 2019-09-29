"Очень пылкие любовники!" Каменских рассказала о сексе с Потапом в публичном месте

Украинская певица Настя Каменских (NK) заявила, что она сейчас не беременна, но очень хотела бы находиться в интересном положении.

"Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело не хитрое. И когда вселенная решит нам подарить ребеночка... Мне кажется, что это сделается легко и даже если это будет один час в каком-то аэропорту", – сказала она в комментарии "Світському життю".

При этом на вопрос Екатерины Осадчей, может ли произойти близость и в аэропорту у влюбленных, звезда ответила: "Ну а почему. Да. Мы очень пылкие любовники".

Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом Кадр из видео

Каменских утверждает, что их отношения вообще не изменились после женитьбы.

"Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, когда просто живете вместе. Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались, мы неделю не виделись, просто как два дурачка возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы только-только познакомились. Мы ведем себя будто мы не много лет вместе, а всего четыре месяца", - поделилась Настя.

Настя Каменских и Алексей Потапенко instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских взбудоражила сеть пикантным снимком. На нем она позировала в черном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

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