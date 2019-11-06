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6 ноября • обновлено в 14:56
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"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике

2.8т Читать материал на украинском

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала горячие фото с отдыха на пляже.

Знаменитость регулярно оказывается в центре обсуждения из-за откровенных снимков. Новые кадры не стали исключением. В этот раз Глюкоза опубликовала в своем Instagram фотографии, сделанные на пляже.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram

На снимках певица запечатлена в откровенном купальнике, который с трудом прикрывает формы знаменитости. Впрочем, на одном из снимком Глюкозе все-так не удалось спрятать грудь от любопытных глаз подписчиков.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram

Глюкоза

Глюкоза

Instagram

Многие, кстати, осудили артистку за столь откровенные фото, других - шокировала худоба Глюкозы.

"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике
"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике
"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике
"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике
"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике
"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике
"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вызвала споры среди поклонников из-за наряда на премии МузТВ-2019.

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Персона
Глюкоза
Место
Россия
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Злой Гоша
Злой Гоша
чем старше в лес тем больше партизаны
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руденко владимир
руденко владимир
"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике, а Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь)
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