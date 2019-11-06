"Очень пошло": российская певица не удержала пышную грудь в купальнике

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала горячие фото с отдыха на пляже.

Знаменитость регулярно оказывается в центре обсуждения из-за откровенных снимков. Новые кадры не стали исключением. В этот раз Глюкоза опубликовала в своем Instagram фотографии, сделанные на пляже.

Глюкоза Instagram

На снимках певица запечатлена в откровенном купальнике, который с трудом прикрывает формы знаменитости. Впрочем, на одном из снимком Глюкозе все-так не удалось спрятать грудь от любопытных глаз подписчиков.

Глюкоза Instagram

Глюкоза Instagram

Многие, кстати, осудили артистку за столь откровенные фото, других - шокировала худоба Глюкозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вызвала споры среди поклонников из-за наряда на премии МузТВ-2019.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!