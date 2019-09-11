"Очень полная, волос будто нет": появились жуткие данные о здоровье Заворотнюк

Популярная в России актриса, сыгравшая главную роль в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк после слухов о раке шокировала изменениями во внешнем виде.

Подробностями поделились жители элитного коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, пишет "Комсомольская правда".

"Да, болеет. Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу — Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела. Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств. Дай бог, чтобы она поправилась – надо бы в церковь зайти, свечку за здоровье поставить. У нее ведь дочка совсем маленькая, еще и годика нет", – рассказала соседка актрисы.

Анастасия Заворотнюк: появились жуткие данные о здоровье ptoday.ru

Женщина отметила, что изменения заметны и на участке, которым владеет семья Заворотнюк. Ухоженные ранее газон и сад превратились в заросли. "Им сейчас не до этого", – добавила соседка.

Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Вскоре представительница Заворотнюк Марина Потапова опровергла информацию о том, что у артистки диагностирован рак мозга и списала все на депрессию.

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