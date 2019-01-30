''Очень люблю...'' Ахеджакова расплакалась из-за воспоминаний об Украине

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова рассказала о своем отношении к Украине. Вспоминая о своих последних поездках в страну, знаменитая артистка расплакалась прямо перед камерами.

Ахеджакова приняла участие в передаче "Культура памяти", где также вспомнила о совместной работе с легендарным украинским актером Богданом Ступкой. Выпуск шоу опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Сейчас я не бываю в Украине. Один раз меня пригласили на Одесский кинофестиваль, и я решилась... Такое удовольствие получила. Я так люблю этот город. И очень люблю Украину, и с радостью бы ездила туда. У меня там есть свои люди, и гастроли там были незабываемы. Но я знаю, что я дам там какое-то интервью, и у меня будут отравленные годы жизни", – высказалась актриса.

Лия Ахеджакова YouTube (скриншот из видео)

Знаменитость отметила, что в настоящее время боится говорить об Украине, так как после этого в России на нее может начаться травля.

"Не дай бог еще что-нибудь случится... У нас есть "борцы с либералами", или "борцы с правдой", не знаю как назвать. знаю чей я проект, не хочу называть их, боюсь", – добавила Ахеджакова.

Лия Ахеджакова YouTube (скриншот из видео)

Лия Ахеджакова YouTube (скриншот из видео)

Также артистка вспомнила о сотрудничестве с украинскими актерами, в частности, с легендарным Богданом Ступкой.

"Спектакль назывался "Старосветская любовь". Лет пять мы играли со Ступкой, ездили по России, по Украине, везде. Мое условие было следующим: мне нужен был такой партнер, чтобы он меня превосходил. Чтобы я научилась от него чему-то, напиталась. Вот это был Богдан Сильвестрович. Это правда, мы стали друзьями. Он вызвал восторг", – подчеркнула актриса.

Лия Ахеджакова YouTube (скриншот из видео)

Лия Ахеджакова YouTube (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, Лия Ахеджакова негативно высказалась по поводу шуток комика Максима Галкина. Так, в недавнем монологе артист попытался высмеять взгляды и гражданскую позицию актрисы, что ей самой показалось крайне оскорбительным.

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