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''Очень люблю...'' Ахеджакова расплакалась из-за воспоминаний об Украине

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Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова рассказала о своем отношении к Украине. Вспоминая о своих последних поездках в страну, знаменитая артистка расплакалась прямо перед камерами.

Ахеджакова приняла участие в передаче "Культура памяти", где также вспомнила о совместной работе с легендарным украинским актером Богданом Ступкой. Выпуск шоу опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Сейчас я не бываю в Украине. Один раз меня пригласили на Одесский кинофестиваль, и я решилась... Такое удовольствие получила. Я так люблю этот город. И очень люблю Украину, и с радостью бы ездила туда. У меня там есть свои люди, и гастроли там были незабываемы. Но я знаю, что я дам там какое-то интервью, и у меня будут отравленные годы жизни", – высказалась актриса.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

YouTube (скриншот из видео)

Знаменитость отметила, что в настоящее время боится говорить об Украине, так как после этого в России на нее может начаться травля.

"Не дай бог еще что-нибудь случится... У нас есть "борцы с либералами", или "борцы с правдой", не знаю как назвать. знаю чей я проект, не хочу называть их, боюсь", – добавила Ахеджакова.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

YouTube (скриншот из видео)

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''За это так стыдно...'' Ахеджакова высказалась о лживости росТВ
Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

YouTube (скриншот из видео)

Также артистка вспомнила о сотрудничестве с украинскими актерами, в частности, с легендарным Богданом Ступкой.

"Спектакль назывался "Старосветская любовь". Лет пять мы играли со Ступкой, ездили по России, по Украине, везде. Мое условие было следующим: мне нужен был такой партнер, чтобы он меня превосходил. Чтобы я научилась от него чему-то, напиталась. Вот это был Богдан Сильвестрович. Это правда, мы стали друзьями. Он вызвал восторг", – подчеркнула актриса.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

YouTube (скриншот из видео)

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''Извинимся за то, что русские'': крымнашист Пригожин опозорился наездом на Ахеджакову
Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

YouTube (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, Лия Ахеджакова негативно высказалась по поводу шуток комика Максима Галкина. Так, в недавнем монологе артист попытался высмеять взгляды и гражданскую позицию актрисы, что ей самой показалось крайне оскорбительным.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Лия Ахеджакова
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Так, в чём проблема? Ежай в Донецк или Луганск со своей любовью ...
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Ильченко София
Ильченко София
Да уж)))))страшная срана,педесрация!Ничтожная,убогая,рабская,и до боли конченная, любящая войны,насилие,проявляющая агрессию ко всем и даже к себе, самим!КАЦАПЫ-ЭТО ИСЧАДИЕ АДА,И ЭТОТ АД,ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ!СТРАШНО жить в такой срусии,и ощущать беспомощность и беззащитность, но мы,УКРАИНЦЫ,наконец то сейчас избавимся от этого фошиздского ярма!Фуууу)))))как же я ненавижу кацапячих гнид!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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