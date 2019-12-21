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21 декабря • обновлено в 16:53
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"Очень красиво!" Победители "Черноморских Игр" восхитили сеть новогодней песней

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В эфире телеканала M1 состоялась премьера песни "Новогодняя", которую исполнили победители Всеукраинского детского фестиваля Черноморские Игры 2019.

Видео появилось на YouTube телеканала M1. Песню исполняли София Жукова, Соломия День, Анна Ткач, Полина Харченко, Даниэль Окара, Артур Шум, Валерия Фурман и группа "РинСен".

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Автор текста Александра Жукова, аранжировщиком выступил Михаил Клименко. Автором музыки является 16-летняя София Жукова, победительница Черноморских Игр-2019 в категории девушки 14-16 лет. В активе этой девушки уже более 30 песен, некоторые из них написаны для известных медиа-персон.

"Очень красиво!" Победители "Черноморских Игр" восхитили сеть новогодней песней

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети восхитились талантом Софии Жуковой, которая исполнила песню "Неформатна".

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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