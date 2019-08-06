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"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть

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Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников пикантными фото со своего отдыха. Так, артистка позировала в купальнике лежа в джакузи.

Снимки певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, девушка заинтриговала своих фанатов, поскольку вместе с ней на фото засветился коллега по группе Никита Будаш.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая

ATR

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"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть
"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть

"Шикарная", "Можно хоть раз не выставлять свою ж*пу?", "Ничего себе, какой горизонт красивый", "Красотка", "Вот это вид!", - пишут в сети.

"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть
"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть
"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть
"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть

Отметим, что на одном из фото Зарицкая позировала со своим коллегой по групе Никитой. Так, в сети сразу же предположили, что музыканты являются парой. Но, артистка сразу же опровергла эту догадку сообщив поклонникам, что они просто друзья.

"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть
"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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Персоны
KAZKA Саша Зарицкая
Место
Украина
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