"Очень красивая пара": откровенное фото солистки KAZKA заинтриговало сеть

Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников пикантными фото со своего отдыха. Так, артистка позировала в купальнике лежа в джакузи.

Снимки певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, девушка заинтриговала своих фанатов, поскольку вместе с ней на фото засветился коллега по группе Никита Будаш.

Александра Зарицкая ATR

"Шикарная", "Можно хоть раз не выставлять свою ж*пу?", "Ничего себе, какой горизонт красивый", "Красотка", "Вот это вид!", - пишут в сети.

Отметим, что на одном из фото Зарицкая позировала со своим коллегой по групе Никитой. Так, в сети сразу же предположили, что музыканты являются парой. Но, артистка сразу же опровергла эту догадку сообщив поклонникам, что они просто друзья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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