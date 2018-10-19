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''Очень глубокий'': Марченко рассказала об отношениях с Путиным

29.1тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая и жена скандального политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая из-за травмы покинула шоу "Танцы со звездами", рассказала о своих взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Марченко поделилась с Бетан Холт, директором отдела новостей моды британской газеты The Telegraph историей о том, как Путин крестил ее ребенка.

''Очень глубокий'': Марченко рассказала об отношениях с Путиным
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"Церемония состоялась в Санкт-Петербурге, в той самой церкви, где крестили самого Путина. Он удивительный крестный отец. Он - очень глубокий человек", - рассказала жена Медведчука.

Как ранее писал OBOZREVATEL, голая Марченко показала, как чувствует себя после ''Танців з зірками''. Пользователи сети отметили, что она "отмывается от негатива".

Персона
Оксана Марченко
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Скала Богдан
Скала Богдан
Та по ходу в цеї шалави тоже глибока
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Глибокий, каже? Тоді йому начасі на зону. Для поглиблення. Там уже черга сформувалася...
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4
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Супруга будущего президента Украины!
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9
Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Dmitryk Aleksandr, да ну нах... тогда уж лучше Юлька, чем этот кащей, хотя они оба — два сапога—пара.
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