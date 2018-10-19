''Очень глубокий'': Марченко рассказала об отношениях с Путиным

Украинская телеведущая и жена скандального политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая из-за травмы покинула шоу "Танцы со звездами", рассказала о своих взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Марченко поделилась с Бетан Холт, директором отдела новостей моды британской газеты The Telegraph историей о том, как Путин крестил ее ребенка.

"Церемония состоялась в Санкт-Петербурге, в той самой церкви, где крестили самого Путина. Он удивительный крестный отец. Он - очень глубокий человек", - рассказала жена Медведчука.

Как ранее писал OBOZREVATEL, голая Марченко показала, как чувствует себя после ''Танців з зірками''. Пользователи сети отметили, что она "отмывается от негатива".