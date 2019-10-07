"Очень больно!" В сети отреагировали на внезапную смерть украинской актрисы

В субботу, 5 октября, умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Ей было всего 33 года.

Многие артисты высказались о произошедшем в социальной сети Facebook и выразили близким актрисы свои соболезнования.

Марина Куклина-Май Facebook Дины Куцой

"Прекрасная светлая девочка. Чудесная Актриса. Замечательный Человек. Тонкая и ранимая. Покинула вчера этот мир. Лети легко. Светлая память", - написала Марина Ягодкина.

"Кто создан из камня, кто создан из глины, -

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская", - пишет Иван Доан.

"Стараюсь прийти в себя, но все равно не укладывается это в голове. Слишком и очень-очень рано ты ушла в другой мир. Еще не прошло и года, как ушел Тарас Мельничук. И вот в родном театре снова потеря. Жаль, что едут такие талантливые", - отметила Александра Зинченко.

"Извини Маринка что не успели мы с тобой поставить спектакль. Теперь уже на небесах. Лети. Очень больно", - написал Евгений Степаненко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, СМИ сообщали о том, что Марина Куклина-Май долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Так, в мае коллеги и друзья актрисы даже открывали специальный сбор, чтобы помочь женщине с оплатой лечения. В комментариях под постами они желали женщине здоровья.

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