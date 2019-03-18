"Обыкновенный лицемер": популярна в РФ блогер высказалась о секс-скандале с Кобзоном

Популярная российская блогерша Лена Миро прокомментировала секс-скандал, который недавно вспыхнул вокруг музыканта Иосифа Кобзона. Она заявила, что верит певице Виктории Цигановой, обвинившей артиста в сексуальных домогательствах.

Так, Миро отметила, что Циганова сказала правду, а Кобзона назвала "обыкновенным лицемером". Об этом она написала в авторском блоге на LiveJournal.

Иосиф Кобзон Politeka

"Иосиф Кобзон для меня — обыкновенный лицемер. Вика Цыганова, которую сгубила русская водка, на днях заявила, что ее домогался Кобзон. В стеночку, значит, стучал. А она не пришла, ну надо же! Верю ли я Вике? Да, верю. Тем более, что, повторю, знаю про тайную жизнь Кобзона достаточно, чтобы поверить в то, как он жалобно стучал в стеночку и потом 20 лет мстил за отказ. Любые гастроли — это разврат. Девочки из групп удовлетворяют нефтяников. Те, кто нефтяникам был неинтересен с точки зрения половой жизни, удовлетворялись сами — кто и как мог. Возле стеночки", — написала Миро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Виктория Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. По ее словам, именно отказ заглянуть к нему в номер вечером стал причиной многолетнего конфликта. Уточняется, что карьера у популярной в 90-е певицы не ладилась в последнее время. Ее супруг Вадим Цыганов утверждает, что это происходит из-за отсутствия возможности нормально работать в России, ведь ей не дают этого делать.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!