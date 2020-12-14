Обычные женщины: как одеваются Мишина, Брежнева и другие звезды в реальной жизни

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
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Вера Брежнева, Ксения Мишина

Ксения Мишина, Настя Каменских, Вера Брежнева и другие селебрити показали в сети, как выглядят и какую одежду носят дома.

Идеально выглядеть – тоже работа, от которой нужно отдыхать. Украинские звездные красотки не постеснялись показать, как они выглядят на самом деле, и опубликовали в сети снимки без макияжа, прически и парадной одежды. OBOZREVATEL собрал фото Мишиной, Брежневой, Костромичевой и других знаменитостей в домашнем амплуа.

Известная актриса и звезда шоу "Холостячка" для провождения уютных зимних вечеров предпочитает утепляться. Она надевает удобные лосины, а сверху белый плюшевый халат с капюшоном. В таком виде она предстала перед фолловерами на своей странице в Instagram.

Ксения Мишина играет с собакой на диване

Певица поделилась в сети спортивным домашним луком. Брежнева на фото позирует в бежевом топе и лосинах на диване. Обтягивающие вещи не сковывают движения и подчеркивают стройную фигуру звезды.

Вера Брежнева в спортивном костюме

Певица NK предпочитает находиться дома в удобной и красивой одежде. Ее часто можно увидеть в сториз в мягких толстовках, худи, а также в топах без косточек. Отдельной любовью Каменских являются спортивные костюмы. Так, на этом снимке из ее блога, певица позирует в бархатных обтягивающих штанах и свободном топе черного цвета.

Настя Каменских позирует в домашнем костюме

Как и другие селебрити, Даша не стесняется показывать себя настоящую в Instagram. Она продемонстрировала, в каком виде гуляет со своими собаками по участку. Свободный черный свитшот, черные спортивные штаны и старые удобные кроссовки – основа домашнего лука Астафьевой.

Даша Астафьева гуляет с собаками

Супермодель предпочитает и у себя дома выглядеть "супер". Алла показывает на своей страничке, что даже по дому она ходит в хлопковых или шелковых костюмах, а спит без макияжа, но обязательно с бальзамом на губах.

Алла Костромичева позирует в кровати.

Телеведущая часто скручивает волосы в пучок на затылке и надевает удобную одежду. Так, во время выходных, когда она с семьей украшала дом, Осадчая надела полосатый свитер, для фото украсив шею декоративными бусами.

Екатерина Осадчая украшает дом.

Еще одна телеведущая Даша Трегубова предпочитает не наносить макияж дома, чтобы давать лицу отдохнуть от частых съемок и нанесения грима, а одевается в спортивную одежду светлых тонов.

Даша Трегубова ест домашний чиа-пудинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина, Димопулос, Астафьева и другие звезды показали, как выглядят без макияжа. В сеть попали их снимки без фотошопа и фильтров.

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