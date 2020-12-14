Обычные женщины: как одеваются Мишина, Брежнева и другие звезды в реальной жизни

Ксения Мишина, Настя Каменских, Вера Брежнева и другие селебрити показали в сети, как выглядят и какую одежду носят дома.

Идеально выглядеть – тоже работа, от которой нужно отдыхать. Украинские звездные красотки не постеснялись показать, как они выглядят на самом деле, и опубликовали в сети снимки без макияжа, прически и парадной одежды. OBOZREVATEL собрал фото Мишиной, Брежневой, Костромичевой и других знаменитостей в домашнем амплуа.

Известная актриса и звезда шоу "Холостячка" для провождения уютных зимних вечеров предпочитает утепляться. Она надевает удобные лосины, а сверху белый плюшевый халат с капюшоном. В таком виде она предстала перед фолловерами на своей странице в Instagram.

Певица поделилась в сети спортивным домашним луком. Брежнева на фото позирует в бежевом топе и лосинах на диване. Обтягивающие вещи не сковывают движения и подчеркивают стройную фигуру звезды.

Певица NK предпочитает находиться дома в удобной и красивой одежде. Ее часто можно увидеть в сториз в мягких толстовках, худи, а также в топах без косточек. Отдельной любовью Каменских являются спортивные костюмы. Так, на этом снимке из ее блога, певица позирует в бархатных обтягивающих штанах и свободном топе черного цвета.

Как и другие селебрити, Даша не стесняется показывать себя настоящую в Instagram. Она продемонстрировала, в каком виде гуляет со своими собаками по участку. Свободный черный свитшот, черные спортивные штаны и старые удобные кроссовки – основа домашнего лука Астафьевой.

Супермодель предпочитает и у себя дома выглядеть "супер". Алла показывает на своей страничке, что даже по дому она ходит в хлопковых или шелковых костюмах, а спит без макияжа, но обязательно с бальзамом на губах.

Телеведущая часто скручивает волосы в пучок на затылке и надевает удобную одежду. Так, во время выходных, когда она с семьей украшала дом, Осадчая надела полосатый свитер, для фото украсив шею декоративными бусами.

Еще одна телеведущая Даша Трегубова предпочитает не наносить макияж дома, чтобы давать лицу отдохнуть от частых съемок и нанесения грима, а одевается в спортивную одежду светлых тонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина, Димопулос, Астафьева и другие звезды показали, как выглядят без макияжа. В сеть попали их снимки без фотошопа и фильтров.