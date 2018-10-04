''Обязанность россиян - терпеть'': в Крыму высказались о концертах музыкантов из РФ

Жители аннексированного Крыма поделились своими впечатлениями о концертах российских музыкантов. Большинство крымчан рады любым артистам, которые к ним приезжают. Но при этом они ждут украинских и зарубежных исполнителей.

К примеру, молодые жители полуострова были бы рады увидеть Imagine Dragons и Святослава Вакарчука. А вот концертами Филиппа Киркорова они остались недовольны. Об этом пишет издание "Крым Реалии".

Наша Газета Крым

Зарубежные музыканты в Крым приезжают редко. Многие наотрез отказываются это делать даже за огромные гонорары. Чаще всего концерты дают российские поп-исполнители: Киркоров, Лепс, Крид и другие. Летом 2018 года сюда приехала даже поющая ведущая реалити-шоу "Дом 2" Ольга бузова.

Рок-звезды также порой играют на оккупированном полуострове. К примеру, "любимая группа Путина" ЛЮБЭ, Вадим Самойлов, который часто выступает в "Л/ДНР", Вячеслав Бутусов, заявивший, что "ментальная обязанность россиян - терпеть" и даже группа "Ленинград".

Отметим, что нежеланным гостем на полуострове является Филипп Киркоров.

“Главное чтобы не Киркоров. Он голосил у меня под окнами. Не знал, как его выгнать. Еще и пьяные бабы ему во дворе подпевали”, - отзывается о концерте музыканта крымчанин.

15:11

Как ране писал OBOZREVATEL, крымчане рассказали, каких артистов они хотят видеть с концертами на аннексированном полуострове. В список попали Ани Лорак, Святослав Вакарчук, американская группа Imagine Dragons и многие другие популярные артисты.