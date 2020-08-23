Обвинявшийся в педофилии Завадский выиграл дело против Украины в Европейском суде

Скандальный аккордеонист, заслуженный артист Украины Игорь Завадский выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека. Его обвиняли в насилии и педофилии, однако впоследствии оправдали.

Об этом артист сообщил на личной странице в Facebook. По словам Завадского, теперь государство должно выплатить ему материальную компенсацию, назначенную Европейским судом, за "незаконное взятие под стражу, без малейших оснований, и за длительное незаконное лишение свободы в СИЗО".

"Сегодня я получил от Министерства юстиции Украины письмо, что они обязуются в трехмесячный срок выплатить мне материальную компенсацию, назначенную Европейским судом. За незаконное задержание милицией 23.03.2012; за незаконное взятие под стражу, без малейших законных оснований, и за длительное незаконное лишение свободы в СИЗО. А именно, 50 месяцев и три недели – больше 4-х лет. Основание для заключения меня под стражу было такое: "не имеет семьи и постоянного места работы, поэтому может не являться на следственные действия, а позже в суд". При этом, я официально числился как ФОП, который сам организовывает свои концерты и они много лет ежемесячно проходят в киевском Доме актера", – написал музыкант.

Игорь Завадский выиграл дело против Украины в Европейском суде (фото – depo.ua)

Завадский также отметил, что ни одного дня не был в статусе осужденного, поскольку приговор был отменен до вступления его в законную силу.

"То есть, официально у меня не было наказания, которое я бы отбывал хотя бы один день. При этом, под стражей пробыл 1543 дня в статусе невиновного", – указал он.

Аккордеонист Завадский провел в СИЗО 1543 дня в статусе невинного (Facebook-странице Игоря Завадского)

Напомним: аккордеонист Игорь Завадский, которого подозревали в развращении детей, был осужден Подольским райсудом Киева на 13 лет лишения свободы в июле 2013 года. Музыканту также присудили оплатить 27 000 гривен за проведенные по делу экспертизы.

Кроме Завадского виновными в совершении половых преступлений против несовершеннолетних признали его водителя и администратора. Его администратор Андрей Бригида получил 7 лет тюрьмы, а водитель Андрей Бойко – 3 года ограничения свободы.

20 апреля 2016 года Апелляционный суд Киева отменил приговор Игорю Завадскому и направил дело в суд первой инстанции. 13 июня 2016 года Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Завадский заявлял, что болен четвертой стадией СПИДа. По словам аккордеониста, он мог заразиться, когда находился в тюрьме несколько лет назад.

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