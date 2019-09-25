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27 сентября • обновлено в 19:56
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Обвиняли 9 женщин: легендарный тенор решился на кардинальный шаг из-за секс-скандала

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Легендарный испанский оперный певец Пласидо Доминго решился на крайние меры после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны девяти женщин.

Как сообщает Deutsche Welle, 24 сентября он заявил, что оставляет один из самых престижных театров в мире – Метрополитен-оперу, в котором работал более полувека.

Уточняется, что 25 сентября певец должен был исполнить ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди. Но этого не произошло.

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго

Paul A. Hebert/Invision/AP

Новости
Звезду "Кармелиты" обвинили в сексуальных домогательствах

"Мое участие в постановке будет отвлекать внимание от усердного труда моих коллег – как на сцене, так и за кулисами", – сказал Доминго на генеральной репетиции.

Он еще раз подчеркнул, что отвергает все обвинения в домогательствах. Заявление артиста уже подтвердили представители Метрополитен-оперы.

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе девять женщин заявили, что, начиная с конца 1980-х годов, Доминго склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера. Некоторые даже рассказывали подробности в красках.

Сам певец назвал скандал – обвинениями 30-летней давности от неназванных лиц, отрицая свою вину.

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Персона
Пласидо Доминго
Место
Испания
Теги
секс скандал шоу-бизнес
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руденко евгений
руденко евгений
этот безумный, безумный, безумный мир. Но дальше я ему завидую ещё меньше.
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1
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П А
П А
Борисс Робот, похоже твой робот не понимает аллегорий.
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Борисс Робот
Борисс Робот
руденко евгений, мир такой какой есть... а на счет безумия...??? похоже это твое "надбання"... проще говоря и так не контролируемый ум окончательно слетел с катушек...ПС психоделики и медитация тебе в помощь...
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