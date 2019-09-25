Обвиняли 9 женщин: легендарный тенор решился на кардинальный шаг из-за секс-скандала

Легендарный испанский оперный певец Пласидо Доминго решился на крайние меры после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны девяти женщин.

Как сообщает Deutsche Welle, 24 сентября он заявил, что оставляет один из самых престижных театров в мире – Метрополитен-оперу, в котором работал более полувека.

Уточняется, что 25 сентября певец должен был исполнить ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди. Но этого не произошло.

Пласидо Доминго Paul A. Hebert/Invision/AP

"Мое участие в постановке будет отвлекать внимание от усердного труда моих коллег – как на сцене, так и за кулисами", – сказал Доминго на генеральной репетиции.

Он еще раз подчеркнул, что отвергает все обвинения в домогательствах. Заявление артиста уже подтвердили представители Метрополитен-оперы.

Пласидо Доминго

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе девять женщин заявили, что, начиная с конца 1980-х годов, Доминго склонял их к занятиям сексом, принуждал к поцелуям или делал намеки сексуального характера. Некоторые даже рассказывали подробности в красках.

Сам певец назвал скандал – обвинениями 30-летней давности от неназванных лиц, отрицая свою вину.

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