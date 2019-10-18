Обвиняет в травле: за вдову звезды кино из России заступился боец ВСУ

Бывших возлюбленных покойного актера Дмитрия Марьянова Ольгу Аносову и Ирину Лобачеву обвинили в травле его вдовы Ксении Бик.

Как сообщила телеканалу "Звезда" адвокат семьи покойного артиста Виктория Крылова, соответствующие обвинения выдвинул друг Ксении, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины на Донбассе.

"Мне прислали скриншот некоего Соболева, который обвиняет Даниила (сын), Ольгу Аносову, меня и Иру Лобачеву в травле Ксении Владимировны, чего не было никогда. Сразу после этого идет сообщение от этого человека, по фотографии он в военной форме, воюет на Донбассе. Люди написали, что у него достаточно обширная биография", – отметила адвокат.

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По словам Крыловой, ей якобы присылали скриншот письма Ксении к этому мужчине, где было сказано: "мне не важно, по какую ты сторону баррикад, береги себя".

Ксения Бик и Дмитрий Марьянов GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 октября 2017 года Марьянов пожаловался на боль в ноге. Его жалобы в реабилитационном центре для наркозависимых "Феникс" приняли за обычные попытки пациента любыми способами покинуть заведение. Артиста держали взаперти.

Затем друзья Марьянова позвонили в "скорую помощь". Когда поняли, что медики не приедут, решили быстро везти актера на своей машине. Марьянов скончался по дороге в больницу.

Позже также стало известно, что против медиков, которые отказались оперативно оказать медицинскую помощь артисту, было возбуждено уголовное дело.

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