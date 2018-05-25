Обвинили 8 женщин: 80-летняя звезда Голливуда попал в секс-скандал

По меньшей мере восемь женщин обвинили 80-летнего американского актера Моргана Фримена в домогательствах и преследовании при работе с ним на съемках фильмов или рекламных мероприятиях.

Он извинился, отметив, что не хотел никого обидеть специально, сообщил DW со ссылкой на телеканал CNN.

В рамках журналистского расследования телеканал пообщался с 16 людьми. Восемь из них обвинили актера в домогательствах, еще восемь сказали, что были свидетелями такого поведения. Некоторые из них обвинили Фримена в неподобающем поведении в офисе его компании Revelations Entertainment.

Одна из женщин рассказала CNN, что актер попытался задрать ей юбку и спросил, носит ли она нижнее белье. Несколько женщин сообщили, что он часто позволял себе комментарии, объектом которых были их тела. Одновременно СМИ отмечает, что другие опрошенные им источники опровергли недостойное поведение Фримена, описав его как профессионала.

После появления этой информации Фримен заявил, что извиняется перед кем-либо, кого заставил чувствовать себя неудобно.

"Любой, кто знает меня или работал со мной, знает, что я не тот, кто может намеренно кого-то обидеть или заставить чувствовать себя неудобно. Прошу прощения у всех, кто чувствовал себя неудобно - это никогда не было моим намерением", - говорится в его заявлении.

Как известно, Морган Фримен за свою 50-летнюю карьеру сыграл более чем в 100 фильмах. Самые известные среди них "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина". В 2005 году он получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за фильм "Малышка на миллион".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарного американского кинорежиссера и комика Вуди Аллена обвинила в сексуальных домогательствах приемная дочь Дилан Фэрроу.