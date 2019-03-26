"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью

Украинская поп-звезда, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль порадовала поклонников пикантым снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте. Также свой образ Кароль дополнила голубой юбкой в пол.

Отметим, что поклонники Тины пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали звезду комплиментами.

"Шикарная", "Очень сексуальная", "Боже, эти ключицы — они прекрасны", "Икона красоты", "Обцеловал бы всю", "Тина, богиня, не меньше", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль удивила фолловеров в соцсети откровенным полупрозрачным нарядом. В комментариях под фотографией артистки возникли дискуссии.

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