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/Люди

"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью

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Украинская поп-звезда, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль порадовала поклонников пикантым снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте. Также свой образ Кароль дополнила голубой юбкой в пол.

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Отметим, что поклонники Тины пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали звезду комплиментами.

"Шикарная", "Очень сексуальная", "Боже, эти ключицы — они прекрасны", "Икона красоты", "Обцеловал бы всю", "Тина, богиня, не меньше", — прокомментировали люди.

"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью
"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью
"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью
"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью
"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью
"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью
"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью
"Обцеловал бы всю!" Тина Кароль взбудоражила сеть пышной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль удивила фолловеров в соцсети откровенным полупрозрачным нарядом. В комментариях под фотографией артистки возникли дискуссии.

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Персона
Тина Кароль
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