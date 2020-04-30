Российский певец Влад Топалов высказался относительно скандала, в который попала его жена и телеведущая Регина Тодоренко из-за своих слов о домашнем насилии.

Артист вышел в прямой эфир в Instagram, где заявил, что его семья пережила тяжелый стресс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Регина Тодоренко и Влад Топалов Instagram @vladtopalovofficial

"За последние дни вы обрушили столько го*на на меня и мою семью… За последние дни я убедился, что есть по-настоящему важные вещи. Есть здоровье моего сына, моей мамы, моего папы, жены, сестер… Мне очень много есть что сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить меня и мою семью. Но я вас всех прощаю. Я сам не святой. Как бы вы не разрывались от ненависти, это неважно. Моя семья пережила тяжелый стресс. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась – званий, проектов, контрактов, работы, денег", – сказал Топалов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Instagram @vladtopalovofficial

Кроме того, во время эфира Влад рассказал о смерти родного для него человека – звукорежиссера Дмитрия Доброго.

Примечательно, что, рассказывая о трагедии и скандале с Региной в эфире, Влад не смог сдержать слез.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.