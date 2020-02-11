"Какая мерзость, полное разочарование!" Обращение украинского певца к россиянам разозлило сеть

Популярный украинский певец и участник песенного конкурса Евровидени-2018 MELOVIN (Константин Бочаров), возмутил сеть своим старым постом.

Так, в нем он поздравил россиян с Новым годом-2020 и добавил смайлик-эмодзи в виде флага РФ. Соответствующую публикацию MELOVIN сделал на личной странице в Twitter.

MELOVIN Фото: instagram/melovin_official

Фото: twitter/_MELOVIN_

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на пост артиста. Одни написали, чтобы он "уезжал в Россию и больше не возвращался", а также использовали в своих комментариях много нецензурных слов. Другие же пользователи встали на защиту певца и заявили, что "он не предавал Украину – просто поздравил российских фанатов, которых у него много".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MELOVIN (Константин Бочаров) попал в список номинантов рейтинга TC Candler. Теперь он имеет возможность получить звание самого красивого мужчины в мире.

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