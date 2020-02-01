Обозвал нацистами, оскорбил Роговцеву: как скандальный Юрий Лоза высказывался об Украине

Российский музыкант Юрий Лоза 1 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 66 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить самые скандальные высказывания артиста о событиях в Украине.

Юрий Лоза Pinterest

Популярный российский певец, актер, поэт, композитор, исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза известен рядом антизападных высказываний. Он является фигурантом базы данных центра "Миротворец" как лицо, незаконно посещавшее оккупированный Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины.

После 2014-2015 годов Лоза не раз заявлял о поддержке пророссийских оккупантов на Донбассе.

Так, музыкант твердо убежден, что война на Донбасе – это спецоперация против мирных жителей оккупированного региона (так подает информацию пропаганда в России).

Юрий Лоза globallookpress.com

А в 2016 году Юрий Лоза обнаружил в действиях правительства Украины зачатки нацистской идеологии. "Я не могу этого понять, почему украинцы, которые пришли усмирять Донбасс, считают тех нелюдями какими-то, недочеловеками? Это же нацистская идеология", – отметил он.

"Я точно знаю, что нельзя убивать себе подобных, и, тем более, еще таких же как ты. То, что происходит в Украине, когда одни украинцы воюют с другими украинцами – ребята, это недопустимо ни с какой точки зрения. Поэтому я однозначно в самом начале этого конфликта в Украине встал на позицию тех людей, которые всячески призывали к миру и говорили: "Братцы, садитесь – договаривайтесь", – считает Юрий Лоза.

Юрий Лоза в молодости Pinterest

В 2019 году Лоза попал в скандал после того, как прокомментировал высказывание украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой. Роговцева в феврале 2019 года в интервью каналу ZIK заявила, что россиян "нельзя переучить" и "надо изолировать себя от них". Лоза призвал не реагировать на слова артистки, поскольку она "уже старенькая".

Отметим, после этого лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное "вездесущему комментатору" Лозе.

"А народу все роса от бога,

Хоть им ссы в их умные глаза.

Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!

Растолкует, он как есть – культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!

И как прежде он на маленьком плоту,

Регулярно поставляет х...ету. Да и я такой же х...еплет

Только чуть размером больше плот", – написал Шнуров.

Сам Лоза тоже критически отзывался о Шнурове: в 2016 году он назвал лидера "Ленинграда" "эстрадным бомжом".

Причем Шнуров не является исключением: как известно, Юрий Лоза не раз попадал в скандалы также из-за того, что комментировал творчество других звезд шоу-бизнеса.

Так, однажды он рассмешил пользователей соцсетей критикой в адрес легендарных рок-групп Led Zeppelin и Rolling Stones.

Юрий Лоза globallookpress.com

"80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это все воспринималось, все нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определенный драйв, кайф какой-то. Многие проецируют свою молодость на эти группы, а ведь они были очень слабыми", – заявил певец в эфире программы "Соль" с Захаром Прилепиным.

Позже он заявил, что 80% Моцарта – это самоповторы.

Юрий Лоза Pinterest

А как-то раз Лоза сравнил концерт российской певицы Земфиры с выступлением Путина: он уверен, что певицу смело можно отнести к субкультуре, андеграунду, который большинству людей непонятен. "Вот мне говорят, что Земфира собрала 60 тыс. Из 15 млн людей, живущих в Москве 60 тыс. элитарно настроенных товарищей, думающих, что они понимают смысл песен Земфиры, – это в рамках статистической погрешности", – сказал он.

Юрий Лоза globallookpress.com

"Путина из 140 млн россиян смотрит 100 млн, при этом понимает, о чем он сказал, 50 млн – вот это, я понимаю, цифра", – заявил Лоза.

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