Обожжено 50% тела: со звездой сериалов из России произошло ЧП

Российская актриса Марианна Рубинчик попала в реанимацию одной из больниц в Подмосковье с тяжелыми ожогами.

По предварительным данным, артистка попала в медучреждение 29 июня — после того как уснула с сигаретой на своей даче в Ленинском районе области.

Как стало известно РЕН ТВ, у нее обожжено около 51% поверхности тела — пострадали лицо, шея, руки.

К настоящему моменту актрису перевели в одну из клиник Москвы.

Марианна Рубинчик снялась в 14 лентах, причем одну из ролей она исполнила еще будучи ребенком. Зрителям она запомнилась благодаря ролям в сериалах и фильмах, в частности, в третьем и четвертом эпизоде ленты "Час Волкова".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский.