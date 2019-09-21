"Обожгла": Лорак вызвала ажиотаж соблазнительным фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников соблазнительным снимком.

Звезда позировала на съемочной площадке, обнажив плечи и ноги, а результатом поделилась на своей странице в Instagram.

В описании к фото Лорак коротко анонсировала, что скоро выйдет новинка под названием "Мы нарушаем", однако так и не пояснила, будет ли это сингл, или же она сразу выпустит клип.

Поклонники были в восторге от сексуального образа певицы. В комментариях заметили, что это самый удачный кадр за последнее время.

"Самое красивое фото из последних! Красавица необыкновенная", "Красотка", "Какие волосы", "Мне уже нравится", "Принцесса", "Обожгла", – отреагировали пользователи.

Ани Лорак instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала ажиотаж в сети переменами во внешности. Поклонники заметили, что она выглядит слишком неестественной.

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