Обогнала Джоли: названо имя самой дорогой актрисы в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире. Он был составлен на основании доходов, полученных ими в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.

На вершине списка оказалась Скарлетт Йоханссон. Ее доход составил 40,5 миллиона долларов. А все благодаря роли Черной Вдовы, которую она играет во всех частях "Мстителей", пишет Elle.

На втором месте оказалась Анджелина Джоли, которая заработала 28 миллионов долларов за роль в фильме "Малифисента 2".

Третье место - Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.

В десятку рейтинга также вошли Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни.

В прошлом году этот рейтинг возглавляла Эмма Стоун, заработавшая 26 миллионов долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анджелину Джоли засекли в городе после слухов о дурдоме.