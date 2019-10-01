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1 октября • обновлено в 14:42
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"Обнимались и целовались": женатый Слепаков и Ходченкова перестали скрывать роман

9.1т Читать материал на украинском

Слухи о романе между популярным российским юмористом Семеном Слепаковым и актрисой Светланой Ходченковой получили свое подтверждение.

Так, влюбленных заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались. Об этом сообщил Telegram-канал "Dark Cosmo".

Слепаков и Ходченкова

Слепаков и Ходченкова

Фото: eg.ru

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Отметим, что ранее в СМИ писали, что отношения между Слепаковым и Ходченковой могли завязаться на съемках сериала "Домашний арест", сценаристом и продюсером которого был Семен, а Светлана играла одну из ролей. Однако стоит добавить, что юморист до сих пор состоит в браке с супругой Кариной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Ходченкова и Семен Слепаков появились на премии GQ вместе, тем самым подогрев слухи о своем романе.

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Персоны
Семен Слепаков Светлана Ходченкова
Место
Россия
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