"Обнимались и целовались": женатый Слепаков и Ходченкова перестали скрывать роман

Слухи о романе между популярным российским юмористом Семеном Слепаковым и актрисой Светланой Ходченковой получили свое подтверждение.
Так, влюбленных заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались. Об этом сообщил Telegram-канал "Dark Cosmo".
Слепаков и Ходченкова
Фото: eg.ru
Отметим, что ранее в СМИ писали, что отношения между Слепаковым и Ходченковой могли завязаться на съемках сериала "Домашний арест", сценаристом и продюсером которого был Семен, а Светлана играла одну из ролей. Однако стоит добавить, что юморист до сих пор состоит в браке с супругой Кариной.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Ходченкова и Семен Слепаков появились на премии GQ вместе, тем самым подогрев слухи о своем романе.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.