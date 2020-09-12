Обнаженную Беллу Хадид раскритиковали за чересчур откровенное фото

Известная американская модель Белла Хадид подверглась критике в сети за откровенное фото без одежды и нижнего белья.

В Instagram-stories звезда опубликовала снимок, в котором предстает в зеркало голой. На фото видно, что обнаженное тело модели покрытое скрабом из кофейной гущи.

"Моя подружка приготовила мне сегодня утром перед работой кофейный скраб. Это божественно", — подписала публикацию знаменитость.

Однако, на этот раз пользователи сети засыпали модель недовольными комментариями, поскольку они считают это фото чересчур откровенное.

"Куча операций и фотошопа", "Она выглядит такой скучной", "На самом деле она совсем непривлекательная женщина", "Выглядишь деформированной с ног до головы", — делились под фото они.

Позже 23-летняя звезда Instagram удалила публикацию с сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Белла Хадид обнажила грудь на камеру. Звезда предстала перед поклонниками в откровенном образе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!