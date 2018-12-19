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Обнаженное фото Лободы вызвало восторг в сети

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Украинская певица Светлана Лобода вызвала ажиотаж в сети новым образом.

Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она одета в откровенный наряд с полуобнаженной грудью и держит в зубах чашку кофе.

Пользователи неоднозначно отреагировали на новый лук Лободы, разделившись на две категории: некоторым понравился экстравагантный наряд, а некоторые посчитали его аморальным.

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че будет?😬😎

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Шикарно", "Взрыв", "Ах, какая! Боже, я Вас обожаю! Великолепная", "Прикольный наряд, на женщину кошку похожа", – написали поклонники.

Обнаженное фото Лободы вызвало восторг в сети
Обнаженное фото Лободы вызвало восторг в сети

"Это полный отстой. Просто фу", "Как прост*тутка одета", "Куда грудь делась", – написала другая часть аудитории.

Обнаженное фото Лободы вызвало восторг в сети
Обнаженное фото Лободы вызвало восторг в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода представила в сети тизер клипа на новую песню Instadrama, чем вызвала ажиотаж среди поклонников.

Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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