Обнаженное фото Лободы вызвало восторг в сети

Украинская певица Светлана Лобода вызвала ажиотаж в сети новым образом.

Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она одета в откровенный наряд с полуобнаженной грудью и держит в зубах чашку кофе.

Пользователи неоднозначно отреагировали на новый лук Лободы, разделившись на две категории: некоторым понравился экстравагантный наряд, а некоторые посчитали его аморальным.

"Шикарно", "Взрыв", "Ах, какая! Боже, я Вас обожаю! Великолепная", "Прикольный наряд, на женщину кошку похожа", – написали поклонники.

"Это полный отстой. Просто фу", "Как прост*тутка одета", "Куда грудь делась", – написала другая часть аудитории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода представила в сети тизер клипа на новую песню Instadrama, чем вызвала ажиотаж среди поклонников.