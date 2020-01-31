Главная Новости
31 января • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Обнаженка? Любовник Лободы приготовил сюрприз

435
Читать материал на украинском

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают романтические отношения с певицей Светланой Лободой, готовит новый музыкальный клип.

В сторис своего Instagram-аккаунта он показал анонс нового видеоклипа на песню Platz Eins.

Обнаженка? Любовник Лободы приготовил сюрприз

"Новое видео. Скоро", - пишет музыкант.

Похоже, сюжет клипа в очередной раз станет эпатажным – на картинке изображены девушки в нижнем белье, что указывает на возможную эротику в видео.

Текст песни Platz Eins и перевод на русский язык представлен сервисом Амальгама.

Обнаженка? Любовник Лободы приготовил сюрприз
Обнаженка? Любовник Лободы приготовил сюрприз
Обнаженка? Любовник Лободы приготовил сюрприз

Читайте также:

Тиллю Линдеманну – 57: как выглядел в молодости тайный любовник Лободы

Дочь Тилля Линдеманна умилила сеть

Соскучилась по Линдеманну? Лобода у Урганта запела на немецком. Видео

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги