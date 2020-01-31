Обнаженка? Любовник Лободы приготовил сюрприз

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают романтические отношения с певицей Светланой Лободой, готовит новый музыкальный клип.
В сторис своего Instagram-аккаунта он показал анонс нового видеоклипа на песню Platz Eins.
"Новое видео. Скоро", - пишет музыкант.
Похоже, сюжет клипа в очередной раз станет эпатажным – на картинке изображены девушки в нижнем белье, что указывает на возможную эротику в видео.
Текст песни Platz Eins и перевод на русский язык представлен сервисом Амальгама.
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