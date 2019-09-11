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11 сентября • обновлено в 22:23
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У Розенбаума рак: певца срочно прооперировали в Москве

4.4т Читать материал на украинском

Известного российского шансонье Александра Розенбаума прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник. "У Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно", — рассказал собеседник агентства.

У Розенбаума рак: певца срочно прооперировали в Москве

Александр Розенбаум

Фото: glavred.info

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Напомним, в начале сентября СМИ сообщили о том, что Александра Розенбаума экстренно доставили в столичную больницу. Медики провели ему многочасовую операцию. Тогда представители певца заявили, что госпитализация никак не отразится на гастрольном графике. Сейчас же они опровергают информацию о второй операции, перенесенной артистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже ныне покойный певец Иосиф Кобзон рассказал о том, что у Розенбаума был рак. Бард тогда опроверг слова Кобзона и заявил, что чувствует себя превосходно.

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Персона
Александр Розенбаум
Место
Россия
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Валевич Борис
Валевич Борис
у Кобзона также было - сначала все отрицают, через месяц его уже черти на вертеле коптят
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