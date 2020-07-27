Обнародованы запрещенные факты о Маркл и Гарри, которые "закроют им дверь во дворец"

Биографическая книга о жизни Меган Маркл и принца Гарри, которая выйдет в продажу 11 августа, обнародует факты о герцогах Сассекских, после чего им может быть закрыта навсегда дорога в королевский дворец.

Авторы книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" Омид Скоби и Кэролин Дэран опубликовали личные интервью с друзьями пары, которые рассказали об их отношениях, начиная с первых дней романа и заканчивая решением отказаться от королевских обязанностей и покинуть Великобританию. Также на страницах издания говорится о напряженности в королевской семье, пишет Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри стали героями скандальной книги

В западной прессе распространили слухи о том, что такие откровения могут стоить паре шансов вернуться во дворец и возобновить свои королевские обязанности.

"Похоже, сейчас для них нет пути назад. Некоторые очень личные семейные вопросы теперь освещены публично, по-видимому, с их благословения", – предположили британские журналисты.

О чем книга "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи"

Согласно краткому описанию, в книге "В поисках свободы" раскрываются истинные причины, по которым Гарри и Меган Маркл решили отойти от королевской жизни. Из опубликованных выдержек известно, что Гарри так увлекся Меган, что уже после второго свидания был уверен, что они поженятся. Друзья Меган утверждают, что она сразу же столкнулась с предубеждениями в семье Гарри.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Так, принц Уильям якобы отговаривал младшего брата от женитьбы на американской актрисе, опасаясь, что его "ослепила похоть". С тех пор братья почти не разговаривали. Также Меган была "разочарована" тем, что Кейт Миддлтон не приняла ее в семью и посчитала герцогиню Кембриджскую "холодной". Позже, по информации источников, Маркл в слезах рассказывала друзьям, что "пожертвовала своей жизнью" ради этой семьи, но в конечном итоге они с Гарри решили бросить королевские обязанности ради спокойствия и будущего сына Арчи.

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