Обнародованы личные письма принцессы Дианы: их выставили на аукцион за 40 тысяч долларов

Неизвестные письма принцессы Дианы, которые были посланы другу семьи Роджеру Брамблу, выставили на аукцион David Lay. Их оценивают в 40 тысяч долларов.

Как стало известно, именно Брамбл помог леди Ди пережить множество сложных моментов в жизни. Письма были отправлены с августа 1990 по май 1997 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, на протяжение 23 лет записки хранились в шкафу. Принцесса Диана общалась с Брамблом в период развода с принцем Чарльзом.

Человек, который выставил на аукцион эти письма, сообщил, что они позволят намного больше узнать о леди Диане.

Принц Чарльз и принцесса Диана Elle.ua

Напомним, Диана Фрэнсис Спенсер – с 1981 года по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди.

31 августа 1997 года Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, а Диана скончалась через два часа в больнице.

Леди Ди Znaj.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уильям впервые прокомментировал новость о том, что BBC начала новое расследование в отношении журналиста программы Panorama Мартина Башира, который в 1995 году записал скандальное интервью с его матерью – принцессой Дианой.