Обнародовано последнее желание Жванецкого

Елена Кордунова Люди 15:18, 9.11.2020 Обновлено: 15:24, 9.11.2020

Перед смертью популярный сатирик Михаил Жванецкий мечтал о простой жизни – без гастролей и концертов. Он хотел успеть побыть "простым стариком".

Так, оказалось, что в последние годы жизни слава и популярность сильно утомляли писателя. О предсмертном желании артиста рассказал его друг, диктор Владимир Березин, пишет издание "Газета.Ру".

"Во время нашей последней встречи он сказал мне: "Хочу успеть побыть простым стариком, мечтаю успеть понять, какая бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную гонку", – поделился Березин.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября.
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Вскоре после их встречи Жванецкий объявил, что уходит со сцены и заканчивает свою карьеру артиста. Об этом стало известно в октябре 2020 года. Сатирик умер спустя месяц, 6 ноября.

Отметим, последний год жизни Жванецкий якобы боролся с онкологией – по данным СМИ у него был рак предстательной железы, однако официальных подтверждений этому не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаила Жванецкого похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с писателем прошла в закрытом режиме – присутствовать могли только родственники и ближайшие друзья. На похоронах появились Алла Пугачева и Максим Галкин.

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