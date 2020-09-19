Обнародована цена публичного выступления принца Гарри и Меган Маркл

Obozrevatel Люди 11:00, 19.09.2020

Инсайдеры назвали стоимость публичного выступления принца Гарри и Меган Маркл. Речь идет о сумме в 250 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на источник.

Как признаются инсайдеры, изначально супруги требовали от 750 тысяч до миллиона долларов, однако позже знаменитая пара снизила цену, чтобы не потерять потенциальных клиентов.

Перед тем, как выступить публично Меган и Гарри потребуют предоставлять информацию обо всех корпорациях, членах организации, частных лицах и госучреждениях, которые связаны с мероприятием или принимают в нем участие. Кроме того, супруги должны быть осведомлены о других спикерах, которые также принимают участие в мероприятии. В случае технических неполадок во время онлайн-трансляции знаменитой паре должны предоставить другие способы выступления.

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