Обнародована скандальная переписка Успенской с дочерью

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. zvezdez.ru
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала скандальную переписку с матерью, где российская певица гневно ее раскритиковала.
Недавно девушка в своем Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками фотографией фаллоимитатора с сердечками, на котором был написан ее никнейм. Публикация дочери возмутила Успенскую, поэтому она сразу написала Татьяне, используя ненормативную лексику (фото 18+ смотрите ниже).
"Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала", – написала звезда.
Переписка с Успенской Instagram @pacha_tati
Татьяна объяснила матери, что просто развлекается. По ее словам, вокруг много негатива, а людям нужны легкость и "детский кайф". Скриншот переписки Плаксина опубликовала на своей странице в Instagram.
"Как я могу быть нормальной, если за мной всю жизнь следят?" – написала в посте девушка.
Плаксина опубликовала в сети фото фаллоимитатора Instagram @pacha_tati
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Плаксина поделилась серией фотографий, на которых она изображена после аварии в Коста-Рике.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!