Обнародована скандальная переписка Успенской с дочерью

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала скандальную переписку с матерью, где российская певица гневно ее раскритиковала.

Недавно девушка в своем Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками фотографией фаллоимитатора с сердечками, на котором был написан ее никнейм. Публикация дочери возмутила Успенскую, поэтому она сразу написала Татьяне, используя ненормативную лексику (фото 18+ смотрите ниже).

"Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала", – написала звезда.

Переписка с Успенской Instagram @pacha_tati

Татьяна объяснила матери, что просто развлекается. По ее словам, вокруг много негатива, а людям нужны легкость и "детский кайф". Скриншот переписки Плаксина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Как я могу быть нормальной, если за мной всю жизнь следят?" – написала в посте девушка.

Плаксина опубликовала в сети фото фаллоимитатора Instagram @pacha_tati

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Плаксина поделилась серией фотографий, на которых она изображена после аварии в Коста-Рике.

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