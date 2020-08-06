Обладателя 'Грэмми' арестовали за сексуальные домогательства: что известно

Обладателя премии "Грэмми", музыкального продюсера Ноэля Фишера арестовали за сексуальные домогательства и нападение.

Об этом сообщает издание KTLA со ссылкой на офис прокурора округа Лос-Анджелес. По словам инсайдеров, звезде были предъявлены обвинения по 15 пунктам в сексуальном домогательстве и пяти пунктам в нападении. Он арестован с возможностью выхода под залог в 6,2 млн долларов.

Обладателя "Грэмми" Ноэля Фишера арестовали за сексуальные домогательства (фото – ew.com)

Уточняется, что все предполагаемые преступления были совершены в период с 2010 по 2018 год. В прошлом году начинающая певица и модель Кристина Бач подала на Фишера в суд, обвинив его в насилии. Она выиграла дело и получила 15 миллионов долларов. О неподобающем поведении продюсера также заявляли певицы Биби Рекса и Джесси Рейес.

Американский композитор и продюсер Ноэль Фишер стал известен благодаря своему сотрудничеству с известными рэперами, включая Jay-Z, Drake, Lil Wayne, Ники Минаж, а также группой Maroon 5. Он стал обладателем престижной премии "Грэмми" за песню певицы Beyonce "Drunk In Love".

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