"Обида и злость": Остапчук отреагировал на откровенное интервью экс-жены о разводе

Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые прокомментировал откровенное интервью его бывшей жены Елены Войчук об разводе.

Так, на своей странице в Instagram Остапчук написал пост, в котором заявил, что решение экс-жены рассказать об их разводе – это женская обида и злость.

Владимир Остапчук Instagram @vova_ostapchuk

"Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг", – заявил Остапчук.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Instagram @vova_ostapchuk

Владимир Остапчук с детьми Instagram @vova_ostapchuk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

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