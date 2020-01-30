"Обезьяна в шоке!" Алла Пугачева поразила сеть странной фотографией

Звезда российской эстрады Алла Пугачева показала новый фотоснимок, на который отреагировали пользователи сети.

Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры Пугачевой пишут, что певица выглядит грустной и уставшей.

"Офигенная красотка ....обезьяна в шоке!!; Не глаза. А. Вселенная. Не грустить. Аллусик замечательный; Устала Алла; Глаза почему-то грустные", - пишут подписчики.

Как сообщалось ранее, Алла Пугачева поздравила с днем рождения музыканта Владимира Кузьмина, после чего нарвалась на грубый комментарий.

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