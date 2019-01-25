''Обещали компромат на Клинтон'': ФБР заинтересовалось певцом из РФ

Популярный российский певец Эмин Агаларов отменил свои гастроли в США. Отмечается, что это произошло из-за того, что у ФБР есть некоторые вопросы к артисту. Спецпрокурор Робер Мюлер заявил, что музыкант "играет интересную роль в "российском деле" президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа".
Как пишет издание "Der Tagesspiegel", Агаларов помог организовать встречу в башне Трампа в Нью-Йорке между Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и бывшим руководителем избирательной кампании Трампа Полом Манафортом с российским адвокатом Натальей Весельницкой во время предвыборной кампании в США в 2016 году.
Дональд Трамп с Эмином
Москва-Баку
"Перед встречей Трампу-младшему якобы обещали компромат на конкурентку его отца Хиллари Клинтон. Сам Агаларов позже подтвердил, что контактировал с Дональдом Трампом-младшим. Вероятно, следователи не покупали бы билеты на один из концертов, а встретили бы гостя из Москвы прямо в аэропорту. Такой опыт уже был у других неамериканцев, в которых сотрудники ФБР были заинтересованы в ходе своих расследований", - пишет издание.
Дональд Трамп с Эмином (справа) и Арасом Агаларовым в Москве
ru.hellomagazine.com
Отмечается, что в 2013 году в Москве во время конкурса "Мисс Вселенная" семья Агаларова пыталась организовать встречу Трампа с Владимиром Путиным, однако в итоге она не состоялась.
Дональд Трамп с Эмином (слева) и Арасом Агаларовым в Москве
Настоящее время
Сам Эмин заявил, что вынужден отменить гастроли "не по своей воле".
Dear Friends, I really hate to be recording this message, but I'm left without a choice, due to circumstances beyond my control, I am forced to postpone my scheduled US and Canadian tour, basically i have been put in this position against my will. We planned these shows a year ago and had the full intention to come and play for you all, I bring my apologies to everyone who was looking forward to seeing us during those shows, we will have more information for you soon, stay tuned, and thank you for your understanding! Emin ✊🏼✊🏼✊🏼. Дорогие друзья, мне очень не хочется записывать это сообщение, но я стал заложником обстоятельств и вынужден отложить запланированный тур по США и Канаде. К сожалению, эта ситуация происходит против моей воли. Мы запланировали этот тур год назад и очень хотели дать концерты для всех вас. Я приношу свои искренние извинения всем, кто купил билеты. Обо всех дальнейших изменениях мы сообщим в ближайшее время .
Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный голливудский актер Кристиан Бэйл жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа и назвал его ''клоуном''. Артист сравнил американского лидера с экс-вице-президентом США Диком Чейни.
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