''Обещали компромат на Клинтон'': ФБР заинтересовалось певцом из РФ

Популярный российский певец Эмин Агаларов отменил свои гастроли в США. Отмечается, что это произошло из-за того, что у ФБР есть некоторые вопросы к артисту. Спецпрокурор Робер Мюлер заявил, что музыкант "играет интересную роль в "российском деле" президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа".

Как пишет издание "Der Tagesspiegel", Агаларов помог организовать встречу в башне Трампа в Нью-Йорке между Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и бывшим руководителем избирательной кампании Трампа Полом Манафортом с российским адвокатом Натальей Весельницкой во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Дональд Трамп с Эмином Москва-Баку

"Перед встречей Трампу-младшему якобы обещали компромат на конкурентку его отца Хиллари Клинтон. Сам Агаларов позже подтвердил, что контактировал с Дональдом Трампом-младшим. Вероятно, следователи не покупали бы билеты на один из концертов, а встретили бы гостя из Москвы прямо в аэропорту. Такой опыт уже был у других неамериканцев, в которых сотрудники ФБР были заинтересованы в ходе своих расследований", - пишет издание.

Дональд Трамп с Эмином (справа) и Арасом Агаларовым в Москве ru.hellomagazine.com

Отмечается, что в 2013 году в Москве во время конкурса "Мисс Вселенная" семья Агаларова пыталась организовать встречу Трампа с Владимиром Путиным, однако в итоге она не состоялась.

Дональд Трамп с Эмином (слева) и Арасом Агаларовым в Москве Настоящее время

Сам Эмин заявил, что вынужден отменить гастроли "не по своей воле".

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный голливудский актер Кристиан Бэйл жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа и назвал его ''клоуном''. Артист сравнил американского лидера с экс-вице-президентом США Диком Чейни.

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