''Обещали, что все схвачено'': певец из РФ рассказал, как потерял Украину из-за Крыма

Российский музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом "Дельфин" сообщил, что думает о том, что ему запретили въезд на территорию Украины. Это произошло в 2017 году перед концертом на фестивале "Atlas Weekend", который проходил в Киеве.

О том, почему музыканту не удалось посетить Киев он рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?".

Андрей Лысиков Музыкальная газета

"Да это даже было нам на руку. У нас были гастроли в Крыму весной, а летом мы полетели на фестиваль. И организаторы уверяли, что все схвачено, прикручено, но не получилось", - сказал Лысиков.

"Дельфин" отметил, что приезжая в Крым, не преследовал политических мотивов.

"Я просто приехал давать туда концерты. Там здорово, там хорошая публика, они давно нас ждали и я с удовольствием поеду в Киев, потому что там тоже отличные ребята и жаль, что не получилось", - отметил музыкант.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой ранее СБУ запретила въезд в Украину, высказалась на тему своего отношения к стране, заявив, что как только истечет срок табу — она сразу же приедет в Киев. Так, Екатерина отметила, что ей нравится в Украине, а ее столица и вовсе является одним из самых любимых городов для Варнавы.